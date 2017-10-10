Приморец попался на наркотическом опте

На станции Лучки Приморского края был выявлен 44-летний пьяный житель региона; для составления протокола об административном правонарушении мужчина был доставлен в дежурную часть, где в ходе личного досмотра сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли у него полимерный мешок со 124 граммами марихуаны, а также два свертка со смесью табака и гашишного масла, которые находились в пачке из-под сигарет. Общий вес наркотических веществ составил порядка 126 граммов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТП.