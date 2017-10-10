В Омске пассажирский автобус столкнулся с Волгой

Источник: Om1.ru

Сегодня 10 октября, в группе «Аварийный Омск» соцсети ВКонтакте появилось сообщение о жутком ДТП в Кировском округе. В конце бульвара Архитекторов столкнулись Волга и пассажирский автобус.

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По словам очевидцев в результате аварии серьезно пострадал водитель легкового автомобиля, его увезла скорая.

Волгу смяло так, что она не подлежит восстановлению.

По предварительной информации, автобус двигался с сторону переезда, а водитель Волги пытался проскочить к Чукреевке.