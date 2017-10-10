Двоих подозреваемых в покушении на убийство задержали в Ангарске

В Ангарске задержаны двое подозреваемых в покушении на убийство 37-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Преступление произошло 17 августа. В больницу с тяжелыми черепно-мозговыми травмами был доставлен местный житель. Как рассказали в пресс-службе СКР Приангарья, по факту покушения на убийство сразу возбудили уголовное дело.

Для установления свидетелей и очевидцев оперативники опрашивали ангарчан, проживающих недалеко от места происшествия. Кроме того, детально изучались камеры видеонаблюдения.