Двоих подозреваемых в покушении на убийство задержали в Ангарске
Предполагаемых преступников удалось задержать не сразу.
Предполагаемых преступников удалось задержать не сразу.
В Ангарске задержаны двое подозреваемых в покушении на убийство 37-летнего мужчины. Об этом сообщает
Преступление произошло 17 августа. В больницу с тяжелыми
Для установления свидетелей и очевидцев оперативники опрашивали ангарчан, проживающих недалеко от места происшествия. Кроме того, детально изучались камеры видеонаблюдения.
В результате сотрудникам угрозыска удалось выйти на след предполагаемых преступников. Ими оказались двое местных жителей 28 и 30 лет. Один из задержанных оказался ранее судим. На время следствия подозреваемых поместили под стражу.