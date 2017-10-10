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04:49 (мск), источник: АиФ Иркутск

Двоих подозреваемых в покушении на убийство задержали в Ангарске

Предполагаемых преступников удалось задержать не сразу.

В Ангарске задержаны двое подозреваемых в покушении на убийство 37-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Преступление произошло 17 августа. В больницу с тяжелыми черепно-мозговыми травмами был доставлен местный житель. Как рассказали в пресс-службе СКР Приангарья, по факту покушения на убийство сразу возбудили уголовное дело.

Для установления свидетелей и очевидцев оперативники опрашивали ангарчан, проживающих недалеко от места происшествия. Кроме того, детально изучались камеры видеонаблюдения.

В результате сотрудникам угрозыска удалось выйти на след предполагаемых преступников. Ими оказались двое местных жителей 28 и 30 лет. Один из задержанных оказался ранее судим. На время следствия подозреваемых поместили под стражу.

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