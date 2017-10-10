После смерти младенца в Хабаровске возбудили уголовное дело

После смерти младенца в одном из лечебных учреждений Хабаровска следователи возбудили уголовное дело. Краевое управление следкома по-прежнему не уточняет, где произошла трагедия. Родители новорожденной девочки, которая умерла 5 октября, считают, что в гибели ребенка виноваты врачи, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю.

«По факту гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — рассказал старший помощник руководителя краевого СУ СК Илья Гудков.