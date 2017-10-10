После смерти младенца в Хабаровске возбудили уголовное дело
Новорожденная девочка умерла 5 октября в одном из медучреждений краевого центра.
Новорожденная девочка умерла 5 октября в одном из медучреждений краевого центра.
После смерти младенца в одном из лечебных учреждений Хабаровска следователи возбудили уголовное дело. Краевое управление следкома
«По факту гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — рассказал старший помощник руководителя краевого СУ СК Илья Гудков.
Как сообщили в ведомстве, во время расследования уголовного дела правоохранители проверят информацию о нарушении