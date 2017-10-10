В Приморском крае застрелили сборщика кедровых шишек

Жителя Приморья застрелили во время «разборки» в лесу, сообщает РИА «Восток-Медиа». Мужчина со своими друзьями отправился в лес, чтобы собрать кедровых шишек. Там он столкнулся с «защитниками леса».

В минувшее воскресенье в Приморском крае разыгралась настоящая трагедия, информация о которой распространилась сегодня, 10 октября. В Чугуевском районе произошла настоящая «разборка» со стрельбой. Несколько жителей Уссурийска, решивших заняться сбором кедровых шишек, столкнулись с группой «защитников леса» — предположительно, охотников или егерей. Детали конфликта пока неизвестны. По неофициальной информации, сборщики шишек просто обламывали верхушки кедров. Это не понравилось лесникам и они сделали замечание. В ответ доморощенные кедролазы спровоцировали конфликт.

Однако они не учли одного: у одного из «защитников леса» оказался с собой пистолет. Мужчина выстрелил в голову одному из сборщиков шишек. Ранение стало смертельным. 31-летний мужчина скончался на месте.