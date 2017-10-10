Автолюбитель сбил насмерть человека в Хабаровском крае и скрылся с места аварии

Неизвестный водитель сбил насмерть пешехода на 224 км автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и скрылся с места происшествия. В настоящее время нерадивого автовладельца разыскивают стражи правопорядка, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

По информации отделения пропаганды краевого УГИБДД, в минувшее воскресенье, 8 октября, в 21.30 часов по местному времени на 224 км автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре неустановленный автолюбитель, двигаясь со стороны города Юности в сторону краевой столицы совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги на полосе движения. От удара человека отбросило в заднюю левую часть автомобиля Toyota Lite Ace, припаркованного на обочине. От полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель, сбивший пешехода, с места ДТП скрылся. В настоящее время нарушителя разыскивают стражи правопорядка.