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05:43 (мск), источник: AmurMedia.ru

Автолюбитель сбил насмерть человека в Хабаровском крае и скрылся с места аварии

В настоящее время нарушителя разыскивает полиция.

Хабаровск, 10 октября, AmurMedia.

Неизвестный водитель сбил насмерть пешехода на 224 км автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и скрылся с места происшествия. В настоящее время нерадивого автовладельца разыскивают стражи правопорядка, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

По информации отделения пропаганды краевого УГИБДД, в минувшее воскресенье, 8 октября, в 21.30 часов по местному времени на 224 км автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре неустановленный автолюбитель, двигаясь со стороны города Юности в сторону краевой столицы совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги на полосе движения. От удара человека отбросило в заднюю левую часть автомобиля Toyota Lite Ace, припаркованного на обочине. От полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель, сбивший пешехода, с места ДТП скрылся. В настоящее время нарушителя разыскивают стражи правопорядка.

«Уважаемые участники дорожного движения! Будьте предельно внимательны на дорогах Хабаровского края! Всегда убеждайтесь в безопасности маневра! Не пренебрегайте мерами личной безопасности!» — обратились с призывом к жителям региона сотрудники краевого УГИБДД.

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