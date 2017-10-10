Автолюбитель сбил насмерть человека в Хабаровском крае и скрылся с места аварии
В настоящее время нарушителя разыскивает полиция.
В настоящее время нарушителя разыскивает полиция.
Хабаровск, 10 октября, AmurMedia.
Неизвестный водитель сбил насмерть пешехода на 224 км автодороги Хабаровск —
По информации отделения пропаганды краевого УГИБДД, в минувшее воскресенье, 8 октября, в 21.30 часов по местному времени на 224 км автодороги Хабаровск —
«Уважаемые участники дорожного движения! Будьте предельно внимательны на дорогах Хабаровского края! Всегда убеждайтесь в безопасности маневра! Не пренебрегайте мерами личной безопасности!» — обратились с призывом к жителям региона сотрудники краевого УГИБДД.