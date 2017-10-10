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05:49 (мск), источник: Вести - Красноярск

На улице Вильского из-под асфальта забили подземные фонтаны

Источник появился на дороге рядом с многоэтажками.

Во время загрузки произошла ошибка.

Об этом сообщили телезрители. Источник появился на дороге рядом с многоэтажками. Здесь проходит магистральный водопровод, причём его часть ремонтировали в этом году и по соседству образовался новый порыв. Жители района утверждают: на призывы о помощи коммунальные службы не реагируют, притом что фонтаны забили больше 10 дней назад, и люди опасаются обвала грунта.




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