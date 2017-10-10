На улице Вильского из-под асфальта забили подземные фонтаны

Об этом сообщили телезрители. Источник появился на дороге рядом с многоэтажками. Здесь проходит магистральный водопровод, причём его часть ремонтировали в этом году и по соседству образовался новый порыв. Жители района утверждают: на призывы о помощи коммунальные службы не реагируют, притом что фонтаны забили больше 10 дней назад, и люди опасаются обвала грунта.









