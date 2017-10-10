Глава района Функ получил четыре года условно за коррупцию
Вчера вечером суд вынес приговор
Вчера вечером суд вынес приговор
Виктор Функ, руководящий Куйбышевским районом не один год, признан виновным в превышении должностных полномочий. В 2007—2009 годах Куйбышевскому району для проведения работ по реконструкции
В 2007 году Виктор Функ передал по договору функции заказчика по реконструкции указанного объекта ГУП «Новосибирскжилкомхоз», которое в 2009 году было преобразовано в ОАО «ГазТрансКом». При исполнении договора администрация района перечислила на расчетные счета ГУП «Новосибирскжилкомхоз» свыше 108 миллионов рублей. Однако в установленный срок (до 31 декабря 2009 года) необходимый комплекс работ по завершению реконструкции объекта выполнен не был.
В 2010 — 2012 годах Функ перечислил той же фирме, но по под другим названием, еще 94 миллиона рублей. При этом чиновник вновь не обеспечил эффективное расходование бюджетных средств, не контролировал ход, качество и надлежащую приемку работ.
— В результате действий бывшего чиновника население Куйбышева численностью более 42 тысяч человек не обеспечено чистой питьевой водой надлежащего качества, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.— Материальный ущерб в размере 94 миллиона рублей не возмещен.
Добавим, что в марте Виктор Функ ушел в отставку, сославшись на состояние здоровья.
Долгое время
17 мая в Куйбышевском районе выбрали нового главу. Им стал Олег Караваев, за которого проголосовали 30 депутатов из 32 присутствующих на сессии. Новому главе 53 года, он женат, есть дети. С 2005 года занимал должность заместителя главы района.