Глава района Функ получил четыре года условно за коррупцию

Источник: VN.ru

Виктор Функ, руководящий Куйбышевским районом не один год, признан виновным в превышении должностных полномочий. В 2007—2009 годах Куйбышевскому району для проведения работ по реконструкции насосно-фильтровальной станции, предназначенной для водозабора и очистки подаваемой населению воды города, из бюджетов различных уровней было выделено свыше 120 миллионов рублей.

В 2007 году Виктор Функ передал по договору функции заказчика по реконструкции указанного объекта ГУП «Новосибирскжилкомхоз», которое в 2009 году было преобразовано в ОАО «ГазТрансКом». При исполнении договора администрация района перечислила на расчетные счета ГУП «Новосибирскжилкомхоз» свыше 108 миллионов рублей. Однако в установленный срок (до 31 декабря 2009 года) необходимый комплекс работ по завершению реконструкции объекта выполнен не был.

В 2010 — 2012 годах Функ перечислил той же фирме, но по под другим названием, еще 94 миллиона рублей. При этом чиновник вновь не обеспечил эффективное расходование бюджетных средств, не контролировал ход, качество и надлежащую приемку работ.

— В результате действий бывшего чиновника население Куйбышева численностью более 42 тысяч человек не обеспечено чистой питьевой водой надлежащего качества, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.— Материальный ущерб в размере 94 миллиона рублей не возмещен.

Суд приговорил Функа к четырем годам лишения свободы (условно с испытательным сроком четыре года) и лишил права два года заниматься определенной деятельностью.

Добавим, что в марте Виктор Функ ушел в отставку, сославшись на состояние здоровья.

Долгое время экс-глава района находился под домашним арестом, срок которого постоянно продлевался. Функу было запрещено телефонное и другое общение, разрешено только гулять на свежем воздухе по три часа в день.