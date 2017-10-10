СМИ: в Техасе студент застрелил полицейского на территории университета

По данным телеканала, стрельба произошла около 20.00 в понедельник. Руководство университета заявило, что они привели 19-летнего студента Холлиса Дэниэлса в полицейский участок для проверки. Когда он попал в участок, то достал пистолет и выстрелил в полицейского, который погиб на месте. Потом студент сбежал с места преступления.