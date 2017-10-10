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06:15 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в Техасе студент застрелил полицейского на территории университета

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Студент застрелил сотрудника правоохранительных органов на территории полицейского участка в Техасском технологическом университете и после этого скрылся, сообщает местный телеканал KCBD.

По данным телеканала, стрельба произошла около 20.00 в понедельник. Руководство университета заявило, что они привели 19-летнего студента Холлиса Дэниэлса в полицейский участок для проверки. Когда он попал в участок, то достал пистолет и выстрелил в полицейского, который погиб на месте. Потом студент сбежал с места преступления.

«Стрельба произошла в полицейском участке университета. Стрелок в бегах. Кампус блокирован», — говорится в сообщении в Twitter университета.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полиция отмечает, что стрелок скрылся на автомобиле и все еще в бегах. Территория университета оцеплена. Студентов и сотрудников просят укрыться в безопасных местах.

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