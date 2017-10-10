Шесть человек погибли в ДТП за прошедшие сутки в Иркутской области
Большинство автомобилей слетело в кювет.
Большинство автомобилей слетело в кювет.
Шесть человек погибли за прошедшие сутки в
Около 5.00 часов утра 9 октября на дороге «Пивовариха — Новолисиха» в Иркутском районе 59-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия, а его 53-летний пассажир госпитализирован.
По такому же сценарию развивались события в
9 октября, около полуночи на 173 км трассы «Братск — Усть-Илимск» возле поселка Седаново в кювете разбилась автомашина ИЖ. От полученных травм скончались четыре человека.
Еще один водитель не справился с управлением и перевернулся недалеко от поселка
По всем ДТП полицейские проводят тщательные проверки.
Полиция настоятельно рекомендует гражданам проявлять особую бдительность, находясь за рулем автомобилей. Особенно в связи с приближающейся зимой и частым образованием гололеда на проезжей части.