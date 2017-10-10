Шесть человек погибли в ДТП за прошедшие сутки в Иркутской области

Шесть человек погибли за прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Приангарье. Большинство из автомобилей вылетело с дороги и разбилось в кювете. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Около 5.00 часов утра 9 октября на дороге «Пивовариха — Новолисиха» в Иркутском районе 59-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия, а его 53-летний пассажир госпитализирован.

По такому же сценарию развивались события в Усть-Илимске и Эхирит-Булагатском районе.

9 октября, около полуночи на 173 км трассы «Братск — Усть-Илимск» возле поселка Седаново в кювете разбилась автомашина ИЖ. От полученных травм скончались четыре человека.

Еще один водитель не справился с управлением и перевернулся недалеко от поселка Усть-Ордынский. В этой трагедии погиб 36-летний местный житель, управлявший Honda Stepwgn.

По всем ДТП полицейские проводят тщательные проверки.