В Алматинской области проходят антитеррористические учения
В связи с этим, жителей города Уштобе просят отнестись с пониманием к мероприятиям и сохранять спокойствие в период проведения учений.
В связи с этим, жителей города Уштобе просят отнестись с пониманием к мероприятиям и сохранять спокойствие в период проведения учений.
В Каратальском районе Алматинской области проходят антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.
«Сегодня 10 октября Каратальский районный оперативный штаб по проведению антитеррористических операций проводит плановые
В связи с этим, жителей города Уштобе просят отнестись с пониманием к мероприятиям и сохранять спокойствие в период проведения учений, а также возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств в городе.