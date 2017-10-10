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07:19 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматинской области проходят антитеррористические учения

В связи с этим, жителей города Уштобе просят отнестись с пониманием к мероприятиям и сохранять спокойствие в период проведения учений.

Источник: Zakon.kz

В Каратальском районе Алматинской области проходят антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.

«Сегодня 10 октября Каратальский районный оперативный штаб по проведению антитеррористических операций проводит плановые оперативно-тактические учения в городе Уштобе», — сообщает Каратальский районный акимат.

В связи с этим, жителей города Уштобе просят отнестись с пониманием к мероприятиям и сохранять спокойствие в период проведения учений, а также возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств в городе.

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