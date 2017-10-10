Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
«Мы не знали, что наш сосед — сумасшедший»Что заставило Стивена Пэддока пойти на самое массовое убийство в истории США
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным" и попросил о союзе РФ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Петиция за импичмент Порошенко набрала нужное число голосов - СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
10Учителя при власти
07:18 (мск), источник: 365info.kz

Чиновников двух министерств поймали на взятках

В Астане сотрудники Нацбюро по противодействию коррупции задержали двоих высокопоставленных чиновников.

Источник: 365info.kz

Руководитель управления экономики, бюджетного планирования и бухгалтерского учёта комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Мырзатаев М. на системной основе получал взятки от участников госзакупок за победу в конкурсах. Чиновника задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 4,3 млн тенге.

Также стало известно, что 9 октября Мырзатаев в интересах подрядной организации передал 1 млн тенге главному эксперту комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК Медеубекову Е. за отмену результатов тендера. Мырзатаев и Медеубеков задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Без паранджи: какими казашки были раньше
СМИ: Йемен запустил баллистическую ракету по Саудовской Аравии
Минюст РФ уведомил американские СМИ о возможных ограничениях
Утверждены бесплатные нормы провоза ручной клади в самолетах
Сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ по футболу в России
Белые националисты вернулись в Шарлотсвилл
Эрдоган задремал на совместной с Порошенко пресс-конференции
В одном из районов Дагестана ввели режим КТО
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Десять самых удивительных зданий парламента
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь