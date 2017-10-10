Чиновников двух министерств поймали на взятках
В Астане сотрудники Нацбюро по противодействию коррупции задержали двоих высокопоставленных чиновников.
В Астане сотрудники Нацбюро по противодействию коррупции задержали двоих высокопоставленных чиновников.
Руководитель управления экономики, бюджетного планирования и бухгалтерского учёта комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Мырзатаев М. на системной основе получал взятки от участников госзакупок за победу в конкурсах. Чиновника задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 4,3 млн тенге.
Также стало известно, что 9 октября Мырзатаев в интересах подрядной организации передал 1 млн тенге главному эксперту комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК Медеубекову Е. за отмену результатов тендера. Мырзатаев и Медеубеков задержаны и водворены в изолятор временного содержания.