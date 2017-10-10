Чиновников двух министерств поймали на взятках

Руководитель управления экономики, бюджетного планирования и бухгалтерского учёта комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Мырзатаев М. на системной основе получал взятки от участников госзакупок за победу в конкурсах. Чиновника задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 4,3 млн тенге.