В Красноярске при задержании сутенеров ранили СОБРовца
На проспекте Металлургов злоумышленник открыл стрельбу из окна иномарки.
На проспекте Металлургов злоумышленник открыл стрельбу из окна иномарки.
В Красноярске полицейские задержали еще двух подозреваемых в организации занятий проституцией, рассказали 10 октября в
Спецоперацию проводили сегодня ночью на проспекте Металлургов в микрорайоне Зеленая роща.
Стражи порядка установили местонахождение двоих подозреваемых, но при задержании они попытались скрыться на автомобиле Toyota. Один из них открыл окно и произвел несколько выстрелов из травматического оружия в приближающегося сотрудника Управления федеральной службы войск Национальной гвардии. Стражи порядка открыли ответную стрельбу и ранили злоумышленника. Его госпитализировали.
«Все подозреваемые задержаны», — заявили в полиции.