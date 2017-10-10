Заключенный сбежал из колонии под Иркутском
Правоохранители разыскивают злоумышленника.
Правоохранители разыскивают злоумышленника.
Осужденный за кражу и применение насилия в отношении представителя власти уроженец Республики Бурятия 36-летний Борис Коломанов сбежал из
Отсутствие осужденного, отбывавшего наказание в
«Мужчина был одет в короткую болоньевую куртку серого цвета, серые джинсы. Особые приметы: мизинец правой кисти не разгибается, на лбу выше правой брови шрам 2,5 см, на верхней губе шрам два см, на спине множественные шрамы от порезов. Рост около 180 см», — говорится в сообщении.
Граждан,