Заключенный сбежал из колонии под Иркутском

Источник: IrkutskMedia.ru

Осужденный за кражу и применение насилия в отношении представителя власти уроженец Республики Бурятия 36-летний Борис Коломанов сбежал из колонии-поселения № 51 в поселке Плишкино Иркутского района. Для установления местонахождения осужденного проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий. ГУФСИН просит граждан оказать содействие в розыске беглеца. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отсутствие осужденного, отбывавшего наказание в колонии-поселении № 51, было обнаружено на рабочем выездном объекте «Кирпичный завод» в Ленинском районе Иркутска около 19.00 накануне, 9 октября.

«Мужчина был одет в короткую болоньевую куртку серого цвета, серые джинсы. Особые приметы: мизинец правой кисти не разгибается, на лбу выше правой брови шрам 2,5 см, на верхней губе шрам два см, на спине множественные шрамы от порезов. Рост около 180 см», — говорится в сообщении.