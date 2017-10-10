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07:50 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Заключенный сбежал из колонии под Иркутском

Правоохранители разыскивают злоумышленника.

Источник: IrkutskMedia.ru

Осужденный за кражу и применение насилия в отношении представителя власти уроженец Республики Бурятия 36-летний Борис Коломанов сбежал из колонии-поселения № 51 в поселке Плишкино Иркутского района. Для установления местонахождения осужденного проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий. ГУФСИН просит граждан оказать содействие в розыске беглеца. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отсутствие осужденного, отбывавшего наказание в колонии-поселении № 51, было обнаружено на рабочем выездном объекте «Кирпичный завод» в Ленинском районе Иркутска около 19.00 накануне, 9 октября.

«Мужчина был одет в короткую болоньевую куртку серого цвета, серые джинсы. Особые приметы: мизинец правой кисти не разгибается, на лбу выше правой брови шрам 2,5 см, на верхней губе шрам два см, на спине множественные шрамы от порезов. Рост около 180 см», — говорится в сообщении.

Граждан, что-либо знающих о возможном местонахождении разыскиваемого, просят незамедлительно сообщить в полицию 02 или дежурную часть ГУФСИН России по Иркутской области по телефону (3952) 26−80−31, или отдел розыска по телефону: (3952) 26−81−34, 33−97−12.

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