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07:51 (мск), источник: Восток Медиа

Власти Находки бьют тревогу

Портовый город стал лидером в Приморье по количеству поджогов сухой травы.

Находка стала лидером в Приморском крае по количеству поджогов сухой травы, сообщает РИА «Восток-Медиа». Такая ситуация сложилась на фоне лесных пожаров, охвативших край. В Дальнегорске многочисленные палы стали одной из причин режима ЧС. Но, по всей видимости, жителей портового города не пугает ничего.

Пока по всему региону полыхают пожары, беспечные жители Находки вовсю жгут сухую траву. Городская администрация сообщила, что в последнее время на территории муниципалитета участились случаи палов. Более того, Находка лидирует по количеству подобных инцидентов в крае. «В солнечные и ветреные дни палы молниеносно распространяются по сопкам. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни. Основной причиной роста пожарной опасности являются брошенные дачные участки», — отмечают власти.

Учитывая тревожные новости из других районов края, такое отношение находкинцев к огню удивляет. В крае уже охвачено пожарами 1300 гектаров леса, а в девяти муниципалитетах ввели режим чрезвычайной ситуации.

Примечательно, что первое место по количеству палов в Приморье удерживает Дальнегорск. Там в минувший понедельник также ввели режим ЧС в лесах. Причиной этому стали крупные пожары в двух кварталах Пластунского участкового лесничества. Судя по всему, одной из причин бедствия стали как раз поджоги сухой травы.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что сейчас в Приморье полыхает 64 лесных пожара. Их общая площадь превышает 1300 гектаров. Почти половина из них приходится на Тернейский и Чугуевский районы. Власти уверяют: сейчас любых вольных или невольных виновников пожаров будут строго карать. А «попасть» за подобное деяние можно очень сильно. Максимальное наказание за поджоги леса предусматривает миллионные штрафы и лишение свободы до 10 лет.

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