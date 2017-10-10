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08:46 (мск), источник: СуперОмск

В Омске бизнесмена, укравшего из бюджета почти миллион, оштрафовали на 30 тысяч

Куйбышевский райсуд Омска признал директора ООО «КапиталИнвест» виновным в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения.

В суде была установлено, что с 6 мая 2014 года по 22 октября 2015 года руководитель фирмы незаконно возместил налог на добавочную стоимость из бюджета — за 4 квартал 2013 года, а также за 1 и 2 кварталы 2014 года.

«В этих целях он внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о применении налоговых вычетов за счет учета расходов по фиктивным сделкам о приобретении лесоматериалов и представил их в ИФНС № 2 ЦАО г. Омска», — говорится в сообщении пресс-службы облпрокуратуры.

В результате мошенничества ущерб бюджету составил около 900 тысяч рублей. Подсудимый признал свою вину и добровольно возместил весь ущерб.

Суд приговорил бизнесмена к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и к штрафу в 30 тысяч рублей.

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