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07:32 (мск), источник: Publika.md

Полиция нашла пропавшую школьницу из Яловен

15-летнюю девушку Иоанну Роман из Яловен, которая исчезла в начале сентября, нашли в селе Минжир Хынчештского района.

Источник: Publika.md

В полиции сообщили, что она перебралась туда с мужчиной, какие между ними отношения, пока не установлено.

Девушка объяснила свой уход из дома постоянными ссорами с близкими. Ее доставили в инспекторат полиции Яловен для допроса и консультации психолога.

Семья девушки — малоимущая, а мать ее призналась, что во время их последней встречи они снова поругались.

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