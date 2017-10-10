Полиция нашла пропавшую школьницу из Яловен
15-летнюю девушку Иоанну Роман из Яловен, которая исчезла в начале сентября, нашли в селе Минжир Хынчештского района.
15-летнюю девушку Иоанну Роман из Яловен, которая исчезла в начале сентября, нашли в селе Минжир Хынчештского района.
В полиции сообщили, что она перебралась туда с мужчиной, какие между ними отношения, пока не установлено.
Девушка объяснила свой уход из дома постоянными ссорами с близкими. Ее доставили в инспекторат полиции Яловен для допроса и консультации психолога.
Семья девушки — малоимущая, а мать ее призналась, что во время их последней встречи они снова поругались.