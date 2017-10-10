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07:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Специалисты прокомментировали ход борьбы с АЧС под Красноярском

Свиней уничтожают, а их владельцам выплатят компенсацию.

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Специалисты краевого управления Россельхознадзора и министерства сельского хозяйства рассказали о ходе борьбы с африканской чумой свиней (АЧС). Напомним, впервые о появлении болезни в регионе стало известно на прошлой неделе.

Из-за вспышки заболевания в крае уничтожат почти 2000 свиней. В районе поселка Зыково Березовского района, где обнаружен очаг АЧС, ввели карантин. По словам специалистов, ситуация находится под контролем, однако могут возникнуть трудности с мелкими хозяйствами, владельцы которых пытаются спрятать животных.

«Надо отметить, что, в общем-то, население с пониманием относится к происходящему. Есть, конечно, определенная обида, разочарование, но вместе с тем все понимают, что если сейчас не предпринять этих жестких, очень конкретных мер, локализовать очаг будет проблемно», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Александр Походин.

По данным специалистов, более 100 тысяч свиней в Красноярском крае уже погибло от чумы. Хозяева животных, которых уничтожат ради локализации очага, получат компенсацию от правительства — примерно по 140 рублей за килограмм живого веса.

АЧС — вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. ТАСС добавляет, что в острой форме заболевание убивает 100% животных, а вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры и долгое время сохраняется в трупах животных и почве. Для человека заболевание не представляет опасности.

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