Специалисты прокомментировали ход борьбы с АЧС под Красноярском

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Специалисты краевого управления Россельхознадзора и министерства сельского хозяйства рассказали о ходе борьбы с африканской чумой свиней (АЧС). Напомним, впервые о появлении болезни в регионе стало известно на прошлой неделе.

Из-за вспышки заболевания в крае уничтожат почти 2000 свиней. В районе поселка Зыково Березовского района, где обнаружен очаг АЧС, ввели карантин. По словам специалистов, ситуация находится под контролем, однако могут возникнуть трудности с мелкими хозяйствами, владельцы которых пытаются спрятать животных.

«Надо отметить, что, в общем-то, население с пониманием относится к происходящему. Есть, конечно, определенная обида, разочарование, но вместе с тем все понимают, что если сейчас не предпринять этих жестких, очень конкретных мер, локализовать очаг будет проблемно», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Александр Походин.

По данным специалистов, более 100 тысяч свиней в Красноярском крае уже погибло от чумы. Хозяева животных, которых уничтожат ради локализации очага, получат компенсацию от правительства — примерно по 140 рублей за килограмм живого веса.