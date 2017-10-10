Специалисты прокомментировали ход борьбы с АЧС под Красноярском
Свиней уничтожают, а их владельцам выплатят компенсацию.
Свиней уничтожают, а их владельцам выплатят компенсацию.
Специалисты краевого управления Россельхознадзора и министерства сельского хозяйства рассказали о ходе борьбы с африканской чумой свиней (АЧС). Напомним, впервые о появлении болезни в регионе стало известно на прошлой неделе.
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По данным специалистов, более 100 тысяч свиней в Красноярском крае уже погибло от чумы. Хозяева животных, которых уничтожат ради локализации очага, получат компенсацию от правительства — примерно по 140 рублей за килограмм живого веса.
АЧС — вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. ТАСС добавляет, что в острой форме заболевание убивает 100% животных, а