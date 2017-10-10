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08:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

ТРЦ «Аура» в Новосибирске эвакуировали по тревоге

В пресс-службе торгового центра «Вестям» рассказали, что эвакуация плановая.

ТРЦ «Аура» в Новосибирске эвакуировали по тревоге, сообщения об эвакуации появились утром 10 октября в социальных сетях.

Представитель пресс-службы торгового центра Надежда Загурская заявила «Вестям»: «В центре прошла плановая учебная эвакуация, которая проходит два раза в год. Поводов для беспокойства у посетителей нет».

Напомним, в Новосибирске пять раз происходили массовые «минирования» объектов. В первый раз — 12 сентября, тогда неизвестные сообщали о бомбе на Автовокзале, в ночных клубах «Альпен Грот», «Антигламур» и гостиницах «Центральная» и «Аврора». Всего правоохранительные органы узнали о шести адресах. Сообщения о массовом минировании зданий в Новосибирске поступали 28 сентября. В тот день были эвакуированы посетители и персонал десятков объектов в городе. Точное количество, по данным Росгвардии, превысило 40. Также 5 октября проходила эвакуация детей из пяти школ. 6 октября из-за сообщений о «минировании» была эвакуирована школа № 191. 10 октября в Новосибирске также были эвакуированы несколько школ и детский садик.

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