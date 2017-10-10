Четвертые сутки ищут девушку, пропавшую на вокзале Алматы-1

Источник: Tengrinews

По словам родственников, 28-летняя Айжан Кенжекараева в последний раз была замечена в районе железнодорожного вокзала Алматы-1.

«Последний звонок был 6 октября около 13.00, телефон был доступен до 23 ночи, после нет связи. До сих пор не вернулась, мы обратились в полицию», — рассказала сестра Алия Кенжекараева.

Она добавила, что Айжан жила с матерью на станции Аксенгер. 6 октября она выехала на автобусе в город, прибыла на вокзал Алматы-1, и с тех пор от нее нет вестей. Женщина была одета в оранжевую куртку, черные брюки и ботинки горчичного цвета. При себе имела документы, портмоне и сумку.