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07:29 (мск), источник: Tengrinews

Четвертые сутки ищут девушку, пропавшую на вокзале Алматы-1

Родственники разыскивают молодую женщину, которая вышла из дома 6 октября и до сих пор не вернулась, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По словам родственников, 28-летняя Айжан Кенжекараева в последний раз была замечена в районе железнодорожного вокзала Алматы-1.

«Последний звонок был 6 октября около 13.00, телефон был доступен до 23 ночи, после нет связи. До сих пор не вернулась, мы обратились в полицию», — рассказала сестра Алия Кенжекараева.

Она добавила, что Айжан жила с матерью на станции Аксенгер. 6 октября она выехала на автобусе в город, прибыла на вокзал Алматы-1, и с тех пор от нее нет вестей. Женщина была одета в оранжевую куртку, черные брюки и ботинки горчичного цвета. При себе имела документы, портмоне и сумку.

Приметы: темные волосы, карие глаза, шрамы на руках и в области брови, страдает эпилепсией. Родные просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей, звонить по телефонам: 8 (777) 716 02 01 и 8 (701) 674 44 00 или 102.

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