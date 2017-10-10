Мужчину насмерть придавило футбольными воротами в Братске
Проводится проверка.
Проводится проверка.
21-летнего молодого человека насмерть придавило футбольными воротами в Братске. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Молодой человек решил подтянуться на перекладине ворот, после чего они упали на него.
— Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте происшествия, — отметили в ведомстве.
По предварительным данным, это был несчастный случай. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.