Мужчину насмерть придавило футбольными воротами в Братске

21-летнего молодого человека насмерть придавило футбольными воротами в Братске. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу МУ МВД «Братское».

Молодой человек решил подтянуться на перекладине ворот, после чего они упали на него.

— Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте происшествия, — отметили в ведомстве.