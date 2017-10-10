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08:00 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мужчину насмерть придавило футбольными воротами в Братске

Проводится проверка.

21-летнего молодого человека насмерть придавило футбольными воротами в Братске. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу МУ МВД «Братское».

Молодой человек решил подтянуться на перекладине ворот, после чего они упали на него.

— Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте происшествия, — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, это был несчастный случай. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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