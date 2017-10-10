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08:39 (мск), источник: Om1.ru

В аварии автобуса и «Волги» пострадали три человека — ФОТО

Легковушка получила серьезные повреждения, ее сильно смяло.

Полицейские сообщила подробности ДТП с участием общественного транспорта и легковушки.

Главная новость по теме В Омске пассажирский автобус столкнулся с Волгой.

Сегодня ночью, около 00:30 на бульваре Архитекторов столкнулись пассажирский автобус и ГАЗ-3110. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции установили, что 20-летний водитель «Волги» ехал по дороге, ведущей в Чукреевку, но врезался в ЛиАЗ, за рулем которого находился 37-летний мужчина.

В аварии пострадали трое: водитель «Волги» и два 19-летних пассажира. Парней доставили в больницу. Как отметили в УМВД по Омской области, оба водителя были трезвы.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.

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