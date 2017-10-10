В Самаре расследуется дело об организации на пятой просеке игорного клуба

Прокуратура Октябрьского района Самары признала законным и обоснованным постановление Советского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны» УК РФ, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, 6 сентября 2017 года в нежилом помещении на первом этаже многоквартирного дома по улице пятая просека в Самаре проводились азартные игры на игровых аппаратах. С места происшествия изъято 32 игровых автомата и деньги.