В Екатеринбурге легковушка столкнулась с «ГАЗелью»: трое пострадавших

«Водитель автомобиля “Daewoo Nexia”, двигаясь по а/д Дублер Сибирского тракта со стороны Екатеринбурга в сторону микр. Компрессорный, не обеспечил постоянный контроль за движением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомашиной “Газ 322132”. После лобового удара автомашина “Газ 322132” опрокинулась на бок», — сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Свердловской области.