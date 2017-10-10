В Екатеринбурге легковушка столкнулась с «ГАЗелью»: трое пострадавших
В Екатеринбурге 9 октября на дублере Сибирского тракта произошла авария, в которой пострадали три человека. .
В Екатеринбурге 9 октября на дублере Сибирского тракта произошла авария, в которой пострадали три человека. .
«Водитель автомобиля “Daewoo Nexia”, двигаясь по а/д Дублер Сибирского тракта со стороны Екатеринбурга в сторону микр. Компрессорный, не обеспечил постоянный контроль за движением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомашиной “Газ 322132”. После лобового удара автомашина “Газ 322132” опрокинулась на бок», — сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Свердловской области.
В результате ДТП пострадали водитель легковушки и два пассажиры из автомашины «Газ 322132». Все пострадавшие были доставлены в 36 ЦГКБ.