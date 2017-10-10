У южноуральского радикала изъяли 350 экстремистских книг
ЧЕБАРКУЛЬ, 10 октября, ФедералПресс. В Чебаркуле у проповедника радикальной идеологии изъяли более 350 книг, включенных в федеральный список экстремистской литературы. Об этом сообщает
ЧЕБАРКУЛЬ, 10 октября, ФедералПресс. В Чебаркуле у проповедника радикальной идеологии изъяли более 350 книг, включенных в федеральный список экстремистской литературы. Об этом сообщает
По данным федеральной службы безопасности, мужчина проповедовал радикальную идеологию в чебаркульской мечети, осуществлял идеологическую обработку и распространял экстремистскую литературу. Запрещенные в России печатные издания сотрудники УФСБ изъяли, обследовав место проживания и место работы южноуральца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 282 Уголовного кодекса России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Как сообщал «ФедералПресс», накануне жителя села Кунашак оштрафовали на 2 тысячи рублей за хранение экстремистской литературы. Южноуралец обучал религии местных жителей в одном из частных домов. По данным прокуратуры, книгу, включенную в федеральный список экстремистских материалов, мужчина хранил для дальнейшего распространения.