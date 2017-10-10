Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Эксперт о конфликте США и Турции: Эрдоган пошел на обострение
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Глава Киргизии озвучил опасения, не давшие ему приехать в Россию
Как путешествуют короли, президенты и папа римскийПочему монархи Британии не летают в одном самолете, из чего сделаны раковины в джете султана Брунея и причем здесь кетчуп
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
В Калининградской области украли боевые катера
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
«Вся опухшая»: поклонники критикуют Викторию Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Ходорковский, поздравляя Путина, пожелал ему отделить себя от РФ
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
15Стрельба в Лас-Вегасе
13:15 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Торговый павильон тушили в Батайске после пожара на ростовском рынке

Торговый павильон тушили на Привокзальной площади в Батайске в день ликвидации пожара на ростовском рынке «Восточный».

Согласно информации ГУ МЧС РФ по Ростовской области, сообщение о возгорании в одном из павильонов Торгового кольца на Привокзальной площади поступило к пожарным 9 октября в 18.48.

Пожар, площадь которого составила 30 кв. метров, тушили шесть человек, было задействовано две единицы техники.

Пожарные справились с огнем в 19.01. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, 9 октября в Ростове был ликвидирован начавшийся вечером предыдущего дня пожар площадью 6000 кв. метров на рынке «Восточный».

В его ликвидации были задействованы более 400 человек и свыше 50 единиц техники. В результате ЧП пострадавших нет. Полиция проводит проверку по факту пожара.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Краснодаре педагог уволился из-за скромного подарка на День учителя
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Умер экстрасенс Аллан Чумак
Опрос показал избирательные предпочтения россиян перед 2018
Банк России нашел у криптовалют признаки финансовой пирамиды
Путин сменил губернатора Ивановской области
Студия Weinstein Co сменит название из-за сексуального скандала
Японцы засудили государство за аварию на «Фукусиме»
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
Дороже, чем Prado: названы цены нового внедорожника Toyota С 10 октября дилеры марки Toyota начали принимать заказы на новый рамный внедорожник Fortuner
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1» Шоу «Стена», выходящее в более чем десяти странах по всему миру, приходит на российское телевидение
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь