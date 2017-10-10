Торговый павильон тушили в Батайске после пожара на ростовском рынке

Согласно информации ГУ МЧС РФ по Ростовской области, сообщение о возгорании в одном из павильонов Торгового кольца на Привокзальной площади поступило к пожарным 9 октября в 18.48.

Пожар, площадь которого составила 30 кв. метров, тушили шесть человек, было задействовано две единицы техники.

Пожарные справились с огнем в 19.01. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, 9 октября в Ростове был ликвидирован начавшийся вечером предыдущего дня пожар площадью 6000 кв. метров на рынке «Восточный».