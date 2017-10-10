Торговый павильон тушили в Батайске после пожара на ростовском рынке
Торговый павильон тушили на Привокзальной площади в Батайске в день ликвидации пожара на ростовском рынке «Восточный».
Торговый павильон тушили на Привокзальной площади в Батайске в день ликвидации пожара на ростовском рынке «Восточный».
Согласно информации ГУ МЧС РФ по Ростовской области, сообщение о возгорании в одном из павильонов Торгового кольца на Привокзальной площади поступило к пожарным 9 октября в 18.48.
Пожар, площадь которого составила 30 кв. метров, тушили шесть человек, было задействовано две единицы техники.
Пожарные справились с огнем в 19.01. В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, 9 октября в Ростове был ликвидирован начавшийся вечером предыдущего дня пожар площадью 6000 кв. метров на рынке «Восточный».
В его ликвидации были задействованы более 400 человек и свыше 50 единиц техники. В результате ЧП пострадавших нет. Полиция проводит проверку по факту пожара.