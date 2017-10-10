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09:11 (мск), источник: Volga News

Сотрудница одного из сызранских банков украла у кредитного учреждения около 300 тыс. рублей

В Сызрани 29-летняя местная жительница подозревается в хищении у одного из банков около 300 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснили сотрудники органов внутренних дел, подозреваемая работала контрагентом в банке и, по совместительству, в мебельной фирме. По имеющимся данным, воспользовавшись своим служебным положением, злоумышленница составляла фиктивные кредитные договоры между банковской организацией и магазином на полную стоимость мебели. В дальнейшем банк оплачивал сумму фиктивного кредитного договора, после чего эта же мебель продавалась в половину стоимости за наличный расчет, а вырученные деньги шли на собственные нужды подозреваемой.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется следствие.

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