Сотрудница одного из сызранских банков украла у кредитного учреждения около 300 тыс. рублей

Как выяснили сотрудники органов внутренних дел, подозреваемая работала контрагентом в банке и, по совместительству, в мебельной фирме. По имеющимся данным, воспользовавшись своим служебным положением, злоумышленница составляла фиктивные кредитные договоры между банковской организацией и магазином на полную стоимость мебели. В дальнейшем банк оплачивал сумму фиктивного кредитного договора, после чего эта же мебель продавалась в половину стоимости за наличный расчет, а вырученные деньги шли на собственные нужды подозреваемой.