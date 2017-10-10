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09:39 (мск), источник: УралПолит.ру

Грабители обчистили салон сотовой связи в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября, ИА УралПолит.Ru. Неизвестные ограбили салон сотовой связи в Екатеринбурге.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в отделении по связям со СМИ городского УМВД, сообщение о преступлении поступило в 6 часов утра.

«Ограбили салон “Евросети” на (улице) Бахчиванджи», — сказал собеседник.

По его словам, что именно похищено и сумма ущерба пока выясняется.

«На месте работает следственно-оперативная группа», — сказал представитель полиции.

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