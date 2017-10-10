Грабители обчистили салон сотовой связи в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября, ИА УралПолит.Ru. Неизвестные ограбили салон сотовой связи в Екатеринбурге.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября, ИА УралПолит.Ru. Неизвестные ограбили салон сотовой связи в Екатеринбурге.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в отделении по связям со СМИ городского УМВД, сообщение о преступлении поступило в 6 часов утра.
«Ограбили салон “Евросети” на (улице) Бахчиванджи», — сказал собеседник.
По его словам, что именно похищено и сумма ущерба пока выясняется.
«На месте работает