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11:27 (мск), источник: Городской репортер

В Шахтах при пожаре погибли две женщины

Две женщины погибли в результате пожара в частном доме, который произошел 9 октября в Шахтах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

По информации ведомства, сообщение о возгорании по улице Земнухова поступило на пульт дежурного в 18:08. В 18:25 возгорание удалось локализовать на площади 35 кв. м. Полностью справиться с огнем пожарные смогли в 19:15.

После тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших женщин-пенсионерок.

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