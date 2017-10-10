В Шахтах при пожаре погибли две женщины
Две женщины погибли в результате пожара в частном доме, который произошел 9 октября в Шахтах, сообщает
Две женщины погибли в результате пожара в частном доме, который произошел 9 октября в Шахтах, сообщает
По информации ведомства, сообщение о возгорании по улице Земнухова поступило на пульт дежурного в 18:08. В 18:25 возгорание удалось локализовать на площади 35 кв. м. Полностью справиться с огнем пожарные смогли в 19:15.
После тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших