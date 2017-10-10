В Ростове водитель насмерть сбил пешехода

Авария случилась около 01:00 на пр. Шолохова, в районе дома № 81Б. Водитель Hyundai Accent допустил наезд на мужчину (на вид — 40 лет), который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.