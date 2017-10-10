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12:56 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове водитель насмерть сбил пешехода

Пешеход погиб в результате ДТП, которое произошло в Ростове в ночь на 10 октября, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Авария случилась около 01:00 на пр. Шолохова, в районе дома № 81Б. Водитель Hyundai Accent допустил наезд на мужчину (на вид — 40 лет), который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП от полученных травм пешеход скончался. По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливается личность погибшего.

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