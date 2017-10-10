В Ростове водитель насмерть сбил пешехода
Пешеход погиб в результате ДТП, которое произошло в Ростове в ночь на 10 октября, сообщает
Пешеход погиб в результате ДТП, которое произошло в Ростове в ночь на 10 октября, сообщает
Авария случилась около 01:00 на пр. Шолохова, в районе дома № 81Б. Водитель Hyundai Accent допустил наезд на мужчину (на вид — 40 лет), который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП от полученных травм пешеход скончался. По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливается личность погибшего.