В Самаре на Московском шоссе столкнулись «Газель» и «Гранта»: погиб 20-летний парень
Также в аварии пострадал водитель легковушки.
Также в аварии пострадал водитель легковушки.
В понедельник, 9 октября, примерно в 16:40 в Самаре на 18 км Московского шоссе произошло смертельное ДТП, сообщает
По предварительным данным полицейских, 24-летний водитель, управляя автомобилем «Газель» столкнулся с машиной «Лада Гранта» с номерами республики Мордовия. От удара у грузовика оторвало будку, и все ее содержимое — молочная продукция — разлетелось по проезжей части, а у легковушки смяло всю правую часть.
В результате ДТП 24-летний водитель «Гранты» и 20-летний пассажир были госпитализированы в одну из больниц. 20-летний молодой человек впоследствии скончался. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.