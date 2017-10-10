В Самаре на Московском шоссе столкнулись «Газель» и «Гранта»: погиб 20-летний парень

Источник: 63.мвд.рф

В понедельник, 9 октября, примерно в 16:40 в Самаре на 18 км Московского шоссе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, 24-летний водитель, управляя автомобилем «Газель» столкнулся с машиной «Лада Гранта» с номерами республики Мордовия. От удара у грузовика оторвало будку, и все ее содержимое — молочная продукция — разлетелось по проезжей части, а у легковушки смяло всю правую часть.