В деле об избиении ребенка в Краснодаре появился второй потерпевший

О резонансном происшествии в краснодарском микрорайоне Гидростроителей ранее сообщал «Югополис». Инцидент произошел 1 октября между 16 и 17 часами во дворе одного из домов. На видеозаписи камеры, установленной недалеко от детской площадки, видно, что взрослый мужчина бьет мальчика по лицу, а когда тот падает на землю, продолжает избиение. Позже он объяснял, что вступился за своего сына, который пострадал в ходе конфликта с другими детьми.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход проведения доследственной проверки, организованной по материалам СМИ. Известно, что против 34-летнего мужчины, ударившего ребенка, возбудили уголовное дело. При этом сам мужчина также подал в суд на семью избитого ребенка.

Расследованием дела занимается Следственный комитет. Как сообщает «КП», на 10 октября запланированы следственные действия с участием пострадавшего 9-летнего Ратмира. Кроме него, как рассказал краснодарский адвокат Василий Ястреб, в деле есть еще один потерпевший — 9-летний мальчик, который также находился на детской площадке и получил удар в лицо.

Публичный скандал начался после того, как в сеть попало видео с камеры наблюдения, на котором взрослый мужчина подходит к мальчикам, стоящим возле качелей, и ударяет сначала одного из них, затем — второго.

На записи видно, как мужчина наотмашь бьет Ратмира ладонью по лицу, затем хватает его за волосы и валит на землю. Повернувшись, он ударяет сидящего на качели Тимура, а после наносит лежащему на земле школьнику еще один удар.