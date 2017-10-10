В Башкирии на школьной линейке ученик упал в обморок
В Сеть попало видео с торжественного открытия памятника Магубе Гусейновне Сыртлановой в одной из школ Белебея.
В Сеть попало видео с торжественного открытия памятника Магубе Гусейновне Сыртлановой в одной из школ Белебея.
На кадрах видно, как один из молодых людей в военной форме, которые стояли перед памятником в почетном карауле, вдруг падает в обморок. К нему тут же подбегают окружающие, чтобы оказать помощь.
С вопросом о том, что же случилось с парнем на открытии памятника, мы обратились к директору школы Василию Павлову. «Молодой человек из