В Башкирии на школьной линейке ученик упал в обморок

На кадрах видно, как один из молодых людей в военной форме, которые стояли перед памятником в почетном карауле, вдруг падает в обморок. К нему тут же подбегают окружающие, чтобы оказать помощь.

С вопросом о том, что же случилось с парнем на открытии памятника, мы обратились к директору школы Василию Павлову. «Молодой человек из военно-патриотического клуба “Беркут”. Прохладно было, мышцы свело, судорога. Сейчас все нормально, все живы-здоровы, был замечательный праздник, — рассказал директор школы. — Когда я в армии служил, ребята тоже падали. На выпуске в 1986 году лейтенанты падали — закаленные ребята».