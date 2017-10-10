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09:18 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии на школьной линейке ученик упал в обморок

В Сеть попало видео с торжественного открытия памятника Магубе Гусейновне Сыртлановой в одной из школ Белебея.


На кадрах видно, как один из молодых людей в военной форме, которые стояли перед памятником в почетном карауле, вдруг падает в обморок. К нему тут же подбегают окружающие, чтобы оказать помощь.

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С вопросом о том, что же случилось с парнем на открытии памятника, мы обратились к директору школы Василию Павлову. «Молодой человек из военно-патриотического клуба “Беркут”. Прохладно было, мышцы свело, судорога. Сейчас все нормально, все живы-здоровы, был замечательный праздник, — рассказал директор школы. — Когда я в армии служил, ребята тоже падали. На выпуске в 1986 году лейтенанты падали — закаленные ребята».

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