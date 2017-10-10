Автомобиль перевернулся на крышу на проспекте Ленина в Волгограде
Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе.
Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе.
Авария произошла утром 10 октября, во вторник, у остановки «Царицынская опера». По данным очевидцев, на пересечении с проспектом металлургов кроссовер столкнулся с другим авто, по предварительным данным, «Ладой», после чего опрокинулся.
Точная информация об обстоятельствах аварии, в том числе, есть ли пострадавшие, в настоящее время устанавливается.