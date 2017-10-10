Пять человек по уточненным данным остаются в больнице после пожара в Балахне Нижегородской области

Известно, что нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования стало причиной пожара в личном жилом доме на ул. Победы в Балахне. В результате пожара сгорел дом пл. 48 кв.м.

По уточненной информации в ЦРБ города остаются госпитализированными 5 человек, пострадавшие на пожаре, в том числе: две женщины и три ребенка. Ранее сообщалось о госпитализации четырех детей.