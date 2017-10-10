Фургон опрокинул грузовик на встречке под Челябинском

ГИБДД разбирается в обстоятельствах утреннего ДТП на трассе под Челябинском — фургон с такой силой протаранил грузовик, что тот опрокинулся, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД областной Госавтоинспекции.

Сегодня, 10 октября, около 6.30 на 27 км автодороги Западный обход Челябинска водитель Honda Elysion по неизвестной причине не справился с управлением и вылетел на встречку, прямо в лоб грузовому Isuzu. Удар был такой силы, что большегруз «лег» на бок, а фургону разнесло переднюю часть.