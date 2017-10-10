Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Российский самолет Су-24 потерпел крушение в Сирии
Умер Аллан Чумак
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным" и попросил о союзе РФ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
В Сирии казнили двух пленных россиян - СМИ
Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
15Стрельба в Лас-Вегасе
8Веселое кладбище в Румынии
10:26 (мск), источник: VN.ru

Крупный пожар в Новосибирске пришлось тушить с катера МЧС

Низкое давление в пожарных гидрантах, а также отсутствие пожарных пирсов существенно осложнили тушение пожара в заброшенном бараке, который располагался около жилья и школы в поселке Мичуринский под Новосибирском.

Вчера вечером крупный пожар произошел около жилья и школы в поселке Мичуринский под Новосибирском. На момент прибытия первого подразделения двухэтажное строение было охвачено огнем, происходил разброс искр, существовала угроза перехода огня на жилые дома.

Полтора часа потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение. Бесперебойную подачу воды на протяжении всего периода тушения обеспечивал пожарный катер. Спасательное судно пришвартовалось у берега, от него проложили магистральную 400-метровую рукавную линию, по которой из реки шла вода одновременно к нескольким пожарным автомобилям.

— На территории поселка Мичуринский пожарные гидранты из-за низкого давления были не эффективны. Кроме того, пожарные автомобили не могли набирать воду из реки, так как отсутствовал оборудованный подъезд, — говорит начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Дмитрий Ярцев. —  Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, мы были вынуждены наращивать силы, вызывать дополнительную технику из Новосибирска, и даже задействовать пожарный катер, который шел по реке к месту пожара 20 километров.

Всего принимали участие 35 человек и десять единиц техники. Пожарные предотвратили угрозу перехода огня на соседние здания. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. По словам местных жителей, сгоревший дом был давно расселен и предназначался под снос, однако не был огорожен.

СПРАВКА

С начала 2017 года подразделения МЧС совершили более 300 выездов на возгорания в бесхозных и заброшенных строениях.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Отцы и дети»: парень решил убить родителей за нравоучения
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Умер экстрасенс Аллан Чумак
Определены нормы бесплатного провоза ручной клади в самолетах
СМИ: ЦБ уговаривает компании вернуть деньги в «Открытие»
В связи с «минированиями» эвакуировали более миллиона человек
Имя Харви Вайнштейна уберут из названия основанной им компании
В Венгрии пересмотрят соглашение об ассоциации Украины с ЕС
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1» Шоу «Стена», выходящее в более чем десяти странах по всему миру, приходит на российское телевидение
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Десять самых удивительных зданий парламента
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь