Крупный пожар в Новосибирске пришлось тушить с катера МЧС

Вчера вечером крупный пожар произошел около жилья и школы в поселке Мичуринский под Новосибирском. На момент прибытия первого подразделения двухэтажное строение было охвачено огнем, происходил разброс искр, существовала угроза перехода огня на жилые дома.

Полтора часа потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение. Бесперебойную подачу воды на протяжении всего периода тушения обеспечивал пожарный катер. Спасательное судно пришвартовалось у берега, от него проложили магистральную 400-метровую рукавную линию, по которой из реки шла вода одновременно к нескольким пожарным автомобилям.

— На территории поселка Мичуринский пожарные гидранты из-за низкого давления были не эффективны. Кроме того, пожарные автомобили не могли набирать воду из реки, так как отсутствовал оборудованный подъезд, — говорит начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Дмитрий Ярцев. — Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, мы были вынуждены наращивать силы, вызывать дополнительную технику из Новосибирска, и даже задействовать пожарный катер, который шел по реке к месту пожара 20 километров.

Всего принимали участие 35 человек и десять единиц техники. Пожарные предотвратили угрозу перехода огня на соседние здания. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. По словам местных жителей, сгоревший дом был давно расселен и предназначался под снос, однако не был огорожен.

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