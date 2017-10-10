Армавирца привлекут к ответственности за оскорбительные надписи на здании суда
Прокуратура Армавира направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в оскорблении судьи и вандализме.
Прокуратура Армавира направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в оскорблении судьи и вандализме.
Органами предварительного расследования житель Армавира обвиняется в неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи и вандализме.
По версии следствия, в марте 2016 года по решению судьи Армавирского городского суда мужчина был привлечен к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства. Желая отомстить федеральному судье, вынесшему решение, мужчина неоднократно наносил на фасад здания городского суда, являющегося памятником архитектуры и градостроительства, надписи, оскорбляющие судью.
Личность вандала была установлена в ходе
Уголовное дело направлено в суд, сообщает «Югополису»