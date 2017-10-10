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12:34 (мск), источник: Югополис

Армавирца привлекут к ответственности за оскорбительные надписи на здании суда

Прокуратура Армавира направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в оскорблении судьи и вандализме.

Источник: Югополис

Органами предварительного расследования житель Армавира обвиняется в неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи и вандализме.

По версии следствия, в марте 2016 года по решению судьи Армавирского городского суда мужчина был привлечен к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства. Желая отомстить федеральному судье, вынесшему решение, мужчина неоднократно наносил на фасад здания городского суда, являющегося памятником архитектуры и градостроительства, надписи, оскорбляющие судью.

Личность вандала была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Расследование проведено территориальным отделом СКР по краю.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает «Югополису» пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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