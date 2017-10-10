Микроавтобус сгорел утром на юге Волгограда
Микроавтобус горел утром 10 октября, во вторник, в Советском районе Волгограда.
Микроавтобус горел утром 10 октября, во вторник, в Советском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГУ МЧС по региону, возгорание произошло около 6.50 на улице 25 лет Октября. К приезду пожарных огонь охватил машину по всей площади, ликвидировать возгорание удалось в 7.01.
В результате происшествия никто из людей не пострадал. Марка автомобиля, а также причина возгорания устанавливаются.