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12:21 (мск), источник: Kommersant.uz

Пострадавшего в ДТП ребенка доставят вертолетом в Москву

Единственного выжившего в ДТП на железнодорожном переезде в Покрове ребенка транспортируют из Владимира в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Об этом ТАСС сообщил руководитель штаба по устранению последствий аварии, вице-губернатор Владимирской области Александр Лобаков.

Источник: Kommersant.uz

«Утром во вторник вертолет МЧС вылетит из Москвы, заберет девочку из Владимира и отвезет ее НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве», — уточнил Лобаков.

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Ранее в понедельник директор областного департамента здравоохранения Александр Кирюхин сообщил, что пятилетняя девочка была прооперирована. У нее черепно-мозговая травма, тяжелая легочная недостаточность. В аварии, произошедшей в ночь на 6 октября, погибли ее мама и старшая сестра. Вечером 6 октября, несмотря на усилия врачей, в больнице скончался ее двухлетний брат.

Помимо девочки в больнице Владимира в тяжелом состоянии остаются двое мужчин, пострадавших в ДТП.

Кроме того, вице-губернатор области сообщил, что завершено опознание жертв ДТП.

Поздно ночью 9 октября гражданин Узбекистана был опознан прибывшими во Владимир его соседями, — уточнил Лобаков.

Как отметил собеседник агентства, вопрос о доставке тела на родину будет решаться с посольством Узбекистана.

6 октября на железнодорожном переезде станции Покров произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород с остановившимся из-за неисправности автобусом, который по своим техническим характеристикам был не пригоден для перевозки пассажиров. В результате столкновения 17 пассажиров автобуса скончались.

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