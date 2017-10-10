Пострадавшего в ДТП ребенка доставят вертолетом в Москву

Источник: Kommersant.uz

«Утром во вторник вертолет МЧС вылетит из Москвы, заберет девочку из Владимира и отвезет ее НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве», — уточнил Лобаков.

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Ранее в понедельник директор областного департамента здравоохранения Александр Кирюхин сообщил, что пятилетняя девочка была прооперирована. У нее черепно-мозговая травма, тяжелая легочная недостаточность. В аварии, произошедшей в ночь на 6 октября, погибли ее мама и старшая сестра. Вечером 6 октября, несмотря на усилия врачей, в больнице скончался ее двухлетний брат.

Помимо девочки в больнице Владимира в тяжелом состоянии остаются двое мужчин, пострадавших в ДТП.

Кроме того, вице-губернатор области сообщил, что завершено опознание жертв ДТП.

Поздно ночью 9 октября гражданин Узбекистана был опознан прибывшими во Владимир его соседями, — уточнил Лобаков.

Как отметил собеседник агентства, вопрос о доставке тела на родину будет решаться с посольством Узбекистана.