Грузовой поезд столкнулся с МАЗом в Осиповичском районе

Сообщение о ДТП на железнодорожном переезде станции Уборок поступило в МЧС 9 октября около 14.00.

«Когда к месту вызова прибыли спасатели, выяснилось, что на железнодорожном переезде произошло столкновение грузового поезда с автомобилем МАЗ. В момент происшествия в поезде находились машинист и его помощник. Пострадавших нет. Водитель МАЗа с места происшествия скрылся», — рассказали в МЧС.