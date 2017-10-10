Грузовой поезд столкнулся с МАЗом в Осиповичском районе
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичском районе произошло столкновение грузового поезда с автомобилем МАЗ, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичском районе произошло столкновение грузового поезда с автомобилем МАЗ, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.
Сообщение о ДТП на железнодорожном переезде станции Уборок поступило в МЧС 9 октября около 14.00.
«Когда к месту вызова прибыли спасатели, выяснилось, что на железнодорожном переезде произошло столкновение грузового поезда с автомобилем МАЗ. В момент происшествия в поезде находились машинист и его помощник. Пострадавших нет. Водитель МАЗа с места происшествия скрылся», — рассказали в МЧС.
Полуприцеп и тепловоз получили механические повреждения. Кроме того, было повреждено 200 м железнодорожного полотна. МАЗ не поврежден.