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11:18 (мск), источник: dostup1.ru

Сотрудники Челябинского театра оперы и балета осуждены за откаты

Взяточники из сферы искусства отделались условными сроками.

Двое сотрудников Челябинского театра опера получили условные сроки за откаты на 254 тыс. рублей, полученные за приемку ремонтных работ, — арест наложен на земельный участок и автомобили, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Суд огласил приговор бывшему замдиректора Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки Юрию Резепину и бывшему инженеру театра Виктору Квасову. Мужчины признаны виновными в получении взяток на 254 тыс. рублей от коммерсантов за приемку их работ по ремонту здания.

«В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя СК судом был наложен арест на земельный участок и автомобили обвиняемых. Приговором суда каждому из осужденных назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно », — рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, преступления были выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области, осуществлявшими оперативное сопровождение по делу.

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