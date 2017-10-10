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10:48 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове военную прокуратуру оцепили из-за котенка

В Ростове-на-Дону днем 9 октября проверили подозрительную коробку возле здания военной прокуратуры.

Подозрительный предмет на улице Пушкинской рядом со зданием военной прокуратуры обнаружили прохожие около 13:00. Эвакуация сотрудников ведомства не проводилась. На месте работала полиция, кинологи, взрывотехники, приехали скорая и пожарные.

Оказалось, что в коробке был котенок, которого, вероятно, собирались подбросить в соседнее котокафе. Коробка была плотно замотана скотчем, и животное не мяукало. Как рассказала очевидец Мария Дутова, записи с камер наблюдения передали в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

Котенка забрал волонтер, его в тяжелом состоянии отвезли в клинику, сообщает 161.ru.

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