В Ростове военную прокуратуру оцепили из-за котенка

Подозрительный предмет на улице Пушкинской рядом со зданием военной прокуратуры обнаружили прохожие около 13:00. Эвакуация сотрудников ведомства не проводилась. На месте работала полиция, кинологи, взрывотехники, приехали скорая и пожарные.

Оказалось, что в коробке был котенок, которого, вероятно, собирались подбросить в соседнее котокафе. Коробка была плотно замотана скотчем, и животное не мяукало. Как рассказала очевидец Мария Дутова, записи с камер наблюдения передали в полицию. По факту случившегося проводится проверка.