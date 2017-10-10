В Челнах водитель «Митсубиси», уходивший от погони ГИБДД, протаранил «Газель» и погиб
Смертельное ДТП произошло накануне вечером в Набережных Челнах, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Смертельное ДТП произошло накануне вечером в Набережных Челнах, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Сообщается, что 46-летний водитель «Митсубиси» на высокой скорости уходил от преследования сотрудниками ДПС. В результате он проехал на красный свет светофора и столкнулся с «Газелью», за рулем которой был 27-летний мужчина.
— В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. Он скончался на месте. Водитель «Газели» получил
ДТП произошло на перекрестке проспекта Хасана Туфана и улицы 40 лет Победы.