В Самаре осудили заказчика нападения на главврача областного СПИД-центра
Его взяли под стражу прямо в зале суда.
Его взяли под стражу прямо в зале суда.
В суде Железнодорожного района города вынесли приговор заказчику нападения на главного врача Самарского областного
— Ольгу Агафонову избили и ограбили в 2014 году. Следователи считают, что причиной нападения стал отказ главы областного
Служители Фемиды приговорили заказчика к двум годам колонии общего режима.
Напомним, что в Самаре от рук неизвестных также пострадали несколько врачей и чиновников. Во всех случаях стражи порядка нашли исполнителей, но не заказчиков.