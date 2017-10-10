Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Как понять, что вам пора к ЛОРу
Эксперт объяснил цели жесткой риторики Турции в адрес США
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Шевченко объяснил провал сборной Украины в отборе ЧМ-2018
Как путешествуют короли, президенты и папа римскийПочему монархи Британии не летают в одном самолете, из чего сделаны раковины в джете султана Брунея и причем здесь кетчуп
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
В Калининградской области украли боевые катера
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
«Вся опухшая»: поклонники критикуют Викторию Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
15Стрельба в Лас-Вегасе
13:38 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре осудили заказчика нападения на главврача областного СПИД-центра

Его взяли под стражу прямо в зале суда.

В суде Железнодорожного района города вынесли приговор заказчику нападения на главного врача Самарского областного СПИД-центра Ольгу Агафонову. Его признали виновным в организации грабежа, совершенного группой лиц с применением насилия, сообщает 63.ру.

— Ольгу Агафонову избили и ограбили в 2014 году. Следователи считают, что причиной нападения стал отказ главы областного СПИД-центра в сотрудничестве с компанией, которая специализируется на медицинских осмотрах и имеет сомнительную репутацию на рынке, — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией. — Исполнители уже отбывают наказание.

Служители Фемиды приговорили заказчика к двум годам колонии общего режима.

Напомним, что в Самаре от рук неизвестных также пострадали несколько врачей и чиновников. Во всех случаях стражи порядка нашли исполнителей, но не заказчиков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
25 октября Управление Роскомнадзора по Самарской области организует церемонию подписания Кодекса добросовестных практик в сети Интернет
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Умер экстрасенс Аллан Чумак
Опрос показал избирательные предпочтения россиян перед 2018
Банк России нашел у криптовалют признаки финансовой пирамиды
Путин сменил губернатора Ивановской области
Студия Weinstein Co сменит название из-за сексуального скандала
Японцы засудили государство за аварию на «Фукусиме»
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
Дороже, чем Prado: названы цены нового внедорожника Toyota С 10 октября дилеры марки Toyota начали принимать заказы на новый рамный внедорожник Fortuner
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1» Шоу «Стена», выходящее в более чем десяти странах по всему миру, приходит на российское телевидение
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Десять самых удивительных зданий парламента
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь