В Самаре осудили заказчика нападения на главврача областного СПИД-центра

В суде Железнодорожного района города вынесли приговор заказчику нападения на главного врача Самарского областного СПИД-центра Ольгу Агафонову. Его признали виновным в организации грабежа, совершенного группой лиц с применением насилия, сообщает 63.ру.

— Ольгу Агафонову избили и ограбили в 2014 году. Следователи считают, что причиной нападения стал отказ главы областного СПИД-центра в сотрудничестве с компанией, которая специализируется на медицинских осмотрах и имеет сомнительную репутацию на рынке, — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией. — Исполнители уже отбывают наказание.

Служители Фемиды приговорили заказчика к двум годам колонии общего режима.