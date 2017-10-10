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10:38 (мск), источник: РИА Новости

В России эвакуировали уже более миллиона человек в связи с «минированиями»

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о «минировании» зданий, заявил РИА Новости во вторник источник в экстренных службах.

Источник: РИА Новости
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Только за последние сутки в семи городах, включая Москву и Санкт-Петербург, после звонков с угрозой взрыва 115 объектов были эвакуированы около 79 тысяч человек.

«Начиная с 11 сентября, звонки о “минировании” 2,46 тысячи объектов с массовым пребыванием людей зарегистрированы в 170 городах. Эвакуировано в общей сложности более 1 миллиона 40 тысяч человек», — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день.

Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о «минировании» объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.

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