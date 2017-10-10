В России эвакуировали уже более миллиона человек в связи с «минированиями»

Источник: РИА Новости

Только за последние сутки в семи городах, включая Москву и Санкт-Петербург, после звонков с угрозой взрыва 115 объектов были эвакуированы около 79 тысяч человек.

«Начиная с 11 сентября, звонки о “минировании” 2,46 тысячи объектов с массовым пребыванием людей зарегистрированы в 170 городах. Эвакуировано в общей сложности более 1 миллиона 40 тысяч человек», — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день.

Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.