На «Ярмарке здоровья» у хабаровчан нашли туберкулёз и ВИЧ
Диагнозы поставили после прохождения обследований в мобильных лабораториях.
Диагнозы поставили после прохождения обследований в мобильных лабораториях.
В дальневосточной столице прошла ежегодная «Ярмарка здоровья». Её посетителям предлагали пройти обследование в мобильных лабораториях и диагностических комплексах. По итогам большой медицинской акции хабаровские врачи обнаружили у пришедших пациентов два случая активной формы туберкулёза и один случай заболевания
«Всё дело в том, что у многих по разным причинам нет возможности пройти ту же флюорографию. Не делают обследования по десять лет. Именно поэтому мы и выставляем такие мобильные пункты, чтобы у населения была возможность прийти в выходной день и бесплатно обследоваться. Вообще у нас неблагополучная обстановка по туберкулёзу, поэтому флюорографию нужно проходить ежегодно», — сообщила корреспонденту агентства начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна Скорик.
У одного из посетителей «Ярмарки» здоровья подтвердился
Медикам сложно составить
«В этом году на флюорографию пришли 77 человек, из этого количества у двоих выявили два случая туберкулёза. На ВИЧ проводили 114 обследований, один случай обнаружили. Многое зависит от контингента, который идёт на обследование», — отметила Татьяна Скорик.
«Ярмарка здоровья» проходит один раз в год. В 2018 её вновь организуют в сентябре. Помимо обследований там можно сделать прививку от гриппа.