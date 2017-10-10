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10:26 (мск), источник: Восток Медиа

На «Ярмарке здоровья» у хабаровчан нашли туберкулёз и ВИЧ

Диагнозы поставили после прохождения обследований в мобильных лабораториях.

В дальневосточной столице прошла ежегодная «Ярмарка здоровья». Её посетителям предлагали пройти обследование в мобильных лабораториях и диагностических комплексах. По итогам большой медицинской акции хабаровские врачи обнаружили у пришедших пациентов два случая активной формы туберкулёза и один случай заболевания ВИЧ-инфекцией, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Всё дело в том, что у многих по разным причинам нет возможности пройти ту же флюорографию. Не делают обследования по десять лет. Именно поэтому мы и выставляем такие мобильные пункты, чтобы у населения была возможность прийти в выходной день и бесплатно обследоваться. Вообще у нас неблагополучная обстановка по туберкулёзу, поэтому флюорографию нужно проходить ежегодно», — сообщила корреспонденту агентства начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна Скорик.

У одного из посетителей «Ярмарки» здоровья подтвердился ВИЧ-статус, однако результаты его обследования и взятые материалы проверят ещё раз, чтобы окончательно подтвердить диагноз и назначить лечение.

Медикам сложно составить какую-то статистику по данным подобных «ярмарок», поскольку мероприятие не массовое и необязательное. Показатели могут каждый год меняться в зависимости от площадки, на которой проводят обследования. В 2015 году их организовывали на площадке Тихоокеанского государственного университета, поэтому среди пациентов было много студентов, и статистика была другая.

«В этом году на флюорографию пришли 77 человек, из этого количества у двоих выявили два случая туберкулёза. На ВИЧ проводили 114 обследований, один случай обнаружили. Многое зависит от контингента, который идёт на обследование», — отметила Татьяна Скорик.

«Ярмарка здоровья» проходит один раз в год. В 2018 её вновь организуют в сентябре. Помимо обследований там можно сделать прививку от гриппа.

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