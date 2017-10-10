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10:59 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело по факту травмирования ребенка на надувном аттракционе завели на Дону

Уголовное дело возбуждено по факту травмирования ребенка на надувном аттракционе в Морозовске.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) завели на хозяйку аттракциона.

По версии следствия, 12 августа 2017 года мальчик 2008 года рождения получил перелом ноги, скатившись с надувной горки, услугу по использованию которой предоставляла с нарушениями безопасности подозреваемая.

По заключению экспертов, полученная ребенком травма квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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