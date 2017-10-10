В Казани под колеса авто попали четыре пешехода
(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). В Казани в ДТП попали четыре пешехода, сообщает
(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). В Казани в ДТП попали четыре пешехода, сообщает
Так, накануне утром 61-летний водитель грузовой «ГАЗели», двигаясь задним ходом по тротуару, напротив дома № 25а по Чуйкова сбил 82-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина был госпитализирован с сотрясением мозга и ушибами головы.
Днем 66-летний водитель «Дэу Нексия» напротив дома № 23 по Кремлевской улице сбил на зебре 21-летнюю девушку, которая пыталась пересечь дорогу. В результате аварии девушка получила ушибы головы и закрытый перелом голени.
Вечером на зебре был также сбит иномаркой 36-летний мужчина. ДТП произошло напротив дома № 29а по улице Технической. Мужчина с ушибом головного мозга, переломом грудины и ребра был доставлен в больницу.
Немного позднее 56-летний водитель иномарки «Фольксваген» во дворе дома № 11/84 по улице Нигматуллина совершил наезд на 29-летнего пешехода. Молодой человек получил перелом пальца стопы и ушибы бедра.