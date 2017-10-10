В Казани под колеса авто попали четыре пешехода

Так, накануне утром 61-летний водитель грузовой «ГАЗели», двигаясь задним ходом по тротуару, напротив дома № 25а по Чуйкова сбил 82-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина был госпитализирован с сотрясением мозга и ушибами головы.

Днем 66-летний водитель «Дэу Нексия» напротив дома № 23 по Кремлевской улице сбил на зебре 21-летнюю девушку, которая пыталась пересечь дорогу. В результате аварии девушка получила ушибы головы и закрытый перелом голени.

Вечером на зебре был также сбит иномаркой 36-летний мужчина. ДТП произошло напротив дома № 29а по улице Технической. Мужчина с ушибом головного мозга, переломом грудины и ребра был доставлен в больницу.