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10:44 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье по факту убийства шишкаря возбуждено уголовное дело

В убийстве подозревается 44-летний местный житель.

В Чугуевском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства в лесу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморья.

Напомним, инцидент произошел накануне в Чугуевском районе, в километре от села Изюбриный, произошел инцидент, в ходе которого 30-летний мужчина из Уссурийска получил ранение в голову во время конфликта с «защитниками леса». По словам знакомых погибшего, они и их товарищ на своем автомобиле направлялись на сбор шишек в лес, когда внезапно у них на пути встал джип. Трое мужчин с оружием вышли из внедорожника и сообщили, что собирать шишки в этом лесу запрещено. В ходе словесной перепалки один из «защитников леса» произвел выстрел в голову шишкарю. Ранение оказалось смертельным.

В убийстве подозревается 44-летний местный житель. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление его местонахождения.

Следователи провели осмотр места происшествия, а также места проживания подозреваемого, допрошены свидетели, изъят телефон с видеофайлом, на котором запечатлен момент конфликта. Расследование уголовного дела продолжатся.

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