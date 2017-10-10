В Приморье по факту убийства шишкаря возбуждено уголовное дело

Напомним, инцидент произошел накануне в Чугуевском районе, в километре от села Изюбриный, произошел инцидент, в ходе которого 30-летний мужчина из Уссурийска получил ранение в голову во время конфликта с «защитниками леса». По словам знакомых погибшего, они и их товарищ на своем автомобиле направлялись на сбор шишек в лес, когда внезапно у них на пути встал джип. Трое мужчин с оружием вышли из внедорожника и сообщили, что собирать шишки в этом лесу запрещено. В ходе словесной перепалки один из «защитников леса» произвел выстрел в голову шишкарю. Ранение оказалось смертельным.